Украинцам обещают рост зарплат на две тысячи в год

Макроэкономический прогноз Минэкономики предусматривает рост средней зарплаты в Украине примерно на 2000 гривен ежегодно в ближайшие три года. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в Facebook.

Так, в МЭРТ рассчитывают, что среднняя зарплата в 2020 году вырастет до 12497 гривен, что на 1810 гривен больше, чем в сентябре 2019 года.

В 2021 году средняя зарплата вырастет еще на 1690 гривен и составит 14187 гривен.

В 2022 году средняя зарплата составит 16047 гривен, что на 1860 гривен больше, чем годом ранее.

Милованов отметил, что средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10687 гривен.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net