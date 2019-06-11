Активисты добились остановки норковой фермы на Житомирщине

Житомирский окружной админсуд приостановил деятельность норковой фермы в селе Сингуры. Об этом сообщается на странице Кампании ХутроOFF в Facebook.
"Житомирский окружной админсуд принял решение приостановить деятельность меховой фермы голландцев в селе Сингуры Житомирской области из-за нарушения природоохранного законодательства нашей страны", - говорится в сообщении.
В постановлении суда отмечается о временном приостановлении деятельности ООО Профуна в части любого использования стационарных неорганизованных источников выбросов на объекте, где осуществляется содержание, откорм и разведение норок до момента получения положительного заключения по оценке воздействия на окружающую среду.
Кроме того, суд решил приостановить использование зверофермы и цеха по производству кормов с морозильной камерой и складскими помещения пока не будут разработаны санитарно-защитные зоны этих объектов и не будет выводов государственной санитарно-эпидемической экспертизы.
В суд иск подали общественные организации "Стоп коррупции" и "Клуб Сингуривськои водоема".
Ранее суд уже приостанавливал деятельность зверофермы по иску Государственной экологической инспекции Полесского округа.
Напомним, в феврале возле Днепровского райсуда Киева зоозащитники устроили самосуд над подозреваемым в живодерстве.
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Источник: korrespondent.net