Активисты добились остановки норковой фермы на Житомирщине

Житомирский окружной админсуд приостановил деятельность норковой фермы в селе Сингуры. Об этом сообщается на странице Кампании ХутроOFF в Facebook.

"Житомирский окружной админсуд принял решение приостановить деятельность меховой фермы голландцев в селе Сингуры Житомирской области из-за нарушения природоохранного законодательства нашей страны", - говорится в сообщении.

В постановлении суда отмечается о временном приостановлении деятельности ООО Профуна в части любого использования стационарных неорганизованных источников выбросов на объекте, где осуществляется содержание, откорм и разведение норок до момента получения положительного заключения по оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, суд решил приостановить использование зверофермы и цеха по производству кормов с морозильной камерой и складскими помещения пока не будут разработаны санитарно-защитные зоны этих объектов и не будет выводов государственной санитарно-эпидемической экспертизы.

В суд иск подали общественные организации "Стоп коррупции" и "Клуб Сингуривськои водоема".

Ранее суд уже приостанавливал деятельность зверофермы по иску Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Напомним, в феврале возле Днепровского райсуда Киева зоозащитники устроили самосуд над подозреваемым в живодерстве.

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Источник: korrespondent.net