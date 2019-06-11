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06. 11. 2019

Российскую актрису выдворили из Украины за гастроли в Крым

Российская актриса Маргарита Аброськина не смогла находится в Украине после того, как прибыла в аэропорт Борисполь с Минска на сьемки, сообщает 6 ноября пресс-центр Госпогранслужбы.
 
"В аеропорту Борисполь среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ – актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированный ее страной Крымский полуостров", - сказано в сообщении.
 
За нарушение требований украинского законодательства актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.
 
В целом с начала года выявили более 5000 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. За это нарушение (по ст.204-2 КУоАП) составлен 4251 админпротокол.
 
 Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину.
 
Также с начала года запрет въезда в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства.
 
Ранее выдворили из Украины гражданина РФ за нарушение миграционного законодательства.

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Источник: korrespondent.net
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