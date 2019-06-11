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06. 11. 2019

Тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата

Заявление об угрозе чрезвычайной климатической ситуации подписали 11 258 ученых из 153 стран. Декларация была опубликована в научном журнале BioScience в среду, 6 ноября.

"Ученые несут моральное обязательство четко предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе и говорить об этом. На основании этого мы вместе с более 11 000 подписантами со всего мира ясно и недвусмысленно заявляем, что эта планета столкнулась с чрезвычайной климатической ситуацией", - пишут Уильям Дж. Риппл и Кристофер Вулф из Департамента лесных экосистем и общества в Университете штата Орегон.

В декларации, под которой подписались климатологи, биологи, экологи и другие специалисты, изложены шесть шагов, которые должны быть приняты во внимание правительствами и организациями, чтобы уменьшить наихудшие последствия изменения климата:

  • уменьшение объемов добычи ископаемого топлива и переход на альтернативные источники энергии;
  • сокращение выбросов короткоживущих климатических загрязнителей, включая метан, черный углерод (сажу) и гидрофторуглероды;
  • защита и восстановление экосистемы Земли, поскольку фитопланктон, коралловые рифы, леса, саванны, луга, водно-болотные угодья, торфяники, почвы, мангровые заросли и морские травы в значительной степени способствуют улавливанию атмосферного CO2;
  • употребление в основном продуктов растительного происхождения при одновременном снижении глобального потребления продуктов животного происхождения, что не только может улучшить здоровье людей, но и значительно снизить выбросы парниковых газов;
  • повышение производительности и устойчивости населения при сохранении основных потребностей и сокращении экономического неравенства;
  • стабилизация и, в идеале, постепенное сокращение мирового населения в рамках, обеспечивающих социальную целостность.

Напомним, что ранее в ООН сказали, сколько будет стоить притормозить изменение климата. Сумма, необходимая на приостановку глобального потепления, сопоставима с расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

Также сообщалось, что крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от Антарктиды. Огромный кусок льда весит около 315 миллиардов тонн, а его площадь почти равна шотландскому острову Скай.

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Источник: korrespondent.net
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