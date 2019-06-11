Минюст предоставил бизнесу инструкцию на случай рейдерства

В Министерстве юстиции Украины дали инструкцию, что нужно делать, если узнали о незаконных регистрационные действия в отношении бизнеса. Об этом сообщает Минюст в Facebook.

"Что делать, когда узнали о незаконных регистрационных действиях в отношении недвижимости или бизнеса? Предлагаем пошаговую инструкцию", - говорится в сообщении.

Шаги инструкции следующие:

1. Подать жалобу в "Антирейдерскую" комиссию Минюста в электронной форме через Портал igov;

2. Комиссия проверяет ее оформления в 5-дневный срок;

3. Комиссия рассматривает по сути, формирует заключение (в пределах срока 30-45 дней);

4. Министр юстиции подписывает Приказ об отмене незаконного регистрационного действия, а регистратор навсегда теряет доступ к реестрам;

5. Сообщение о незаконной регистрации направляется правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что закон о борьбе с рейдерством вступил в силу. Закон должен усилить защиту прав собственности и улучшить инвестиционный климат. Упраздняется пост госрегистратора, а за нарушение регистрационных процедур повышена ответственность.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о защите права собственности, основная цель которого – снизить количество рейдерских захватов. Документ поддержали 284 депутата.

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Источник: korrespondent.net