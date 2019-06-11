Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 14:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
06. 11. 2019

Сотрудников СБУ задержали за незаконную прослушку

Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины раскрыли деятельность действующих и бывшего сотрудников СБУ на незаконной прослушке абонентов и сбыте полученной информации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 6 ноября.

Следствие установило, что задержанные через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший сотрудник подбирал заказчиков, а действующие – обеспечивали техническую часть "снятия информации".

Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила 9 тысяч долларов. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших от действий фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимаются решения об объявлении фигурантам дела о подозрениях.

Cмотрите фотогалерею: Сотрудников СБУ задержали за незаконную прослушку

Ранее сотрудника СБУ задержали на торговле данными о звонках граждан с мобильных телефонов. Одна выписка у него стоила от 2,5 до 5 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Киеве банда силовиков оказывала "шпионские" услуги. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.