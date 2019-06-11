Сотрудников СБУ задержали за незаконную прослушку

Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины раскрыли деятельность действующих и бывшего сотрудников СБУ на незаконной прослушке абонентов и сбыте полученной информации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 6 ноября.
Следствие установило, что задержанные через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший сотрудник подбирал заказчиков, а действующие – обеспечивали техническую часть "снятия информации".
Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила 9 тысяч долларов. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших от действий фигурантов.
Возбуждено уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимаются решения об объявлении фигурантам дела о подозрениях.
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Ранее сотрудника СБУ задержали на торговле данными о звонках граждан с мобильных телефонов. Одна выписка у него стоила от 2,5 до 5 тысяч гривен.
Также сообщалось, что в Киеве банда силовиков оказывала "шпионские" услуги. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".
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Источник: korrespondent.net
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