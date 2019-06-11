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06. 11. 2019

Волкер: Байден просил уволить Шокина, но закон не нарушал

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента, говорится в стенограмме.

По словам Волкера, экс-вице-президент США обращался к украинским властям с просьбой уволить Шокина не из-за расследования в отношении компании Burisma, в которой работал его сын Хантер, а из-за отсутствия коррупционных расследований.

"Есть четкие доказательства того, что Байден предлагал президенту Украины уволить Шокина, но мотивация этого была совсем иной, чем та, которая содержалась в обвинениях. Когда Байден говорил об этом президенту Порошенко, он представлял тогдашнюю политику США ... Я не работал в политике США в то время, но было общее мнение среди дипломатов ЕС, Франции, Германии, США, Великобритании, что Шокин не выполнял свою работу генерального прокурора. Он не расследовал дела о коррупции", - пояснил он.

Накануне экс-посол США в Украине Мари Йованович дала показания. Она рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года.

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Источник: korrespondent.net
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