В Украине создадут агентство по развитию туризма

Кабмин планирует создать госагентство по вопросам развития туризма. Об этом в Facebook написал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев в среду, 6 ноября.

"Правительство планирует создать центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься индустрией гостеприимства и продвижением туристической Украины в мире. Форма такого органа - государственное агентство ", - сообщил Лиев.

Лиев также обратил внимание на то, что в проект госбюджета-2020 предусмотрено 240 млн грн на финансирование отечественной туристической отрасли.

"Впервые в истории Украины в проект госбюджета на развитие туризма запланировано 240 млн гривен на 2020 год. Это просто потрясающая цифра. Она в 10 раз больше прошлогодней", - написал глава Ассоциации индустрии гостеприимства.

Средства будут направлены на развитие внутреннего туризма, создание туристической инфраструктуры, продвижение украинских туристических продуктов в мире и повышение уровня туристического сервиса в Украине. По словам Лиева, такая государственная поддержка туристической отрасли может изменить отечественную индустрию гостеприимства уже к концу 2020 года.

"Это точно даст положительный результат: увеличение в несколько раз долю туризма ВВП, увеличение прибыльности предприятий отрасли, увеличение внутреннего и въездного туристического потока и многое другое", - подытожил Лиев.

Напомним, что ранее правительство утвердило программу развития Карпат. Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

Также сообщалось, что иностранцы стали больше тратить во время путешествий в Украину. Больше всех в Украине тратят туристы из стран Европейского союза. По сравнению с прошлым годом их расходы выросли на 15%.

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Источник: korrespondent.net