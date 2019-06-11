Нацполиция закупит более 800 автомобилей – нардеп

Национальная полиция планирует закупить минимум 822 новых автомобиля. Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook в среду, 6 ноября.

"Согласно проекту постановления Кабмина, автопарк Нацполиции пополнится на 822 машины – 409 седанов и 413 кроссоверов-универсал. На это будет потрачено 499365,404 гривен. Закупка авто будет проходить в течение 2020-2023 годов", – написал нардеп.

Напомним, с начала запуска новой полиции и по состоянию на май 2019 года было разбито 1,3 тысяч служебных авто, большая часть из которых – японские Toyota Prius. При этом всего было закуплено 2,5 тысячи авто.

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Источник: korrespondent.net