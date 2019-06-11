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06. 11. 2019

Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской облгосадминистрации - им стал нардеп от Слуги народа Алексей Кучер, сообщает Liga.net.

"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.

До карьеры в политике тот работал адвокатом. В частности, он участвовал в так называемом деле о рюкзаках, связанном с сыном главы МВД Арсена Авакова Александром. Кучер защищал Владимира Литвина - представителя фирмы-победителя на поставку рюкзаков. Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Помимо того, Кучер был фигурантом расследования Схем. По информации журналистов, он может иметь связь с бывшим помощником сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки - Артема Пшонки.

Ранее Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Им стал Игорь Сопель, который баллотировался в Раду от Слуги народа, но проиграл.

 
Также президент назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской ОГА.
 

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Источник: korrespondent.net
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