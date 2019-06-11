Кабмин одобрил привлечение €450 млн кредита на ремонт дорог

Кабинет министров одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети. Соответствующее решение было принято на заседании правительство в среду, 6 ноября, передает РБК-Украина.

Проект TEN-T предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС. Ожидается, что новая система объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.

С украинской стороны в привлечении европейского кредита заинтересован Укравтодор, который готовит новый проект по улучшению состояния автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров.

Напомним, что ранее Мининфраструктуры показало, на что потратят рекордные 74 млрд. По сравнению с текущим годом, в следующем расходы на инфраструктуру вырастут более чем на треть.

Также сообщалось, что три западные области планируют объединить Малым карпатским кольцом. Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области планируют за три года объединить Малым карпатским кольцом стоимостью 1 млрд грн.

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Источник: korrespondent.net