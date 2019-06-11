Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 15:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
06. 11. 2019

Подросток изнасиловал девушку на Закарпатье

В селе Белки Иршавского района Закарпатской области 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю местную жительницу. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Mukachevo.net в среду, 6 ноября.

К правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что ее дочь изнасиловал несовершеннолетний 2004 года рождения. На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что данные сексуальные действия были совершены в отношении девушки, 1993 года рождения, жительницы села Белки.

Молодой парень в содеянном сознался. Предварительная правовая квалификация события это ч.1 статьи 152 УКУ, то есть изнасилование.

Напомним, что ранее в Киеве возле станции метро ограбили и изнасиловали студентку. Злоумышленник увидел девушку на улице и пошел следом. Догнав ее, человек пригрозил ножом и пистолетом, забрал золотые украшения, а после этого - изнасиловал.

Также сообщалось, что в Одессе пенсионер получил срок за изнасилование 13-летней девочки. Пьяный мужчина среди белого дня затащил несовершеннолетнюю жертву в киоск и совершил действия сексуального характера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.