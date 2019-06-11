Подросток изнасиловал девушку на Закарпатье

В селе Белки Иршавского района Закарпатской области 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю местную жительницу. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Mukachevo.net в среду, 6 ноября.

К правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что ее дочь изнасиловал несовершеннолетний 2004 года рождения. На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что данные сексуальные действия были совершены в отношении девушки, 1993 года рождения, жительницы села Белки.

Молодой парень в содеянном сознался. Предварительная правовая квалификация события это ч.1 статьи 152 УКУ, то есть изнасилование.

Напомним, что ранее в Киеве возле станции метро ограбили и изнасиловали студентку. Злоумышленник увидел девушку на улице и пошел следом. Догнав ее, человек пригрозил ножом и пистолетом, забрал золотые украшения, а после этого - изнасиловал.

Также сообщалось, что в Одессе пенсионер получил срок за изнасилование 13-летней девочки. Пьяный мужчина среди белого дня затащил несовершеннолетнюю жертву в киоск и совершил действия сексуального характера.

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Источник: korrespondent.net