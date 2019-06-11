Зеленский "в шоке" от завода Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский заявил, что был шокирован после посещения завода Малышева в Харькове, который является частью концерна Укроборонпром. Об этом Зеленский сказал на совещании по вопросу Укроборонпрома в Харькове, передает LB.ua в среду, 6 ноября.

"Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?" - сказал Зеленский.

Он добавил, что рабочим на заводах платят копейки.

"На авиационном заводе - 3500 гривен. Как может человек работать на государство и просто может называться человеком в таких условиях?" - сказал президент.

Зимой приходится работать в помещениях при температуре 0 градусов, добавил он.

"Извините, мы как к скоту к людям относимся - а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину и никуда не уезжали", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что 10% предприятий Укроборонпрома находятся в Харьковской области

"Есть прекрасные самолеты, есть прекрасные конструкторы, только мы ничего не изготавливаем и ничего не летает", - подытожил Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский дал задания по ликвидации коррупции. Глава государства требует до конца года ликвидировать коррупцию в сфере градостроительства и перевести админуслуги в электронный формат.

Также сообщалось, что Зеленский наградил 46 военных, 19 - посмертно. Президент вручил военным госнаграды за личное мужество и самоотверженные действия при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Источник: korrespondent.net