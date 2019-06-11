С начала 2019 года в результате профдеятельности пострадали 208 журналистов

В Украине 208 журналистов пострадали в результате своей профессиональной деятельности с начала 2019 года. Об этом заявила глава Института массовой информации Оксана Романюк в среду, 6 ноября.

В парламенте прошли специальные слушания на тему Безопасность деятельности журналистов в Украине.

"С начала года, за 10 месяцев этого года, в Украине пострадали 208 журналистов результате своей профессиональной деятельности", - сказала Романюк.

Напомним, международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов.

Также сообщалось, что только в октябре фактически каждые 5 дней в Украине применяется сила против работников СМИ, заявил глава НСЖУ.

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Источник: korrespondent.net