В Крыму найден мертвым пропавший без вести крымский татарин

В аннексированном Крыму найдено тело пропавшего без вести крымского татарина Ридвана Люманова. Сегодня состоятся его похороны. Об этом сообщила активистка Эльмаз Кырымлы на своей странице в Facebook в среду, 6 ноября.

"Горькая новость... Пропавший без вести 19 октября Люманов Ридван Ризаевич найден. Дженазе (похороны) пройдут сегодня в с. Алексеевка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тело Люманова было найдено под Симферополем.

"Документы были при нем, лицо изувечено... Кто это сотворил, и что произошло на самом деле, на данный момент не известно. Результаты экспертизы будут известны через месяц", – сообщила активистка.

Ридвану Люманову был 41 год, он проживал в поселке Ласпи Севастопольского района.

Фото: Эльмаз Кырымлы / Facebook

Ранее в Крыму нашли убитым крымского татарина Фахри Мустафаева, который накануне пропал без вести. Он отправился по делам в Симферополь. Однако через полчаса с ним уже не было связи.

Также стало известно, что в Крыму на берегу моря нашли труп крымского татарина Рашида Ягъяева. Убийцы прикрепили ему гирю на шею.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net