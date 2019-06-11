Любит нефть. Почему Трамп оставил армию в Сирии

Соединенные Штаты решили сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии для охраны нефтяных месторождений и приступили к строительству двух военных баз.

В начале месяца американский президент Дональд Трамп сказал, что ему нравится нефть и отметил, что главной целью США в Сирии является сохранение контроля над ней.

Решение Трампа вызвало недовольсво в России и сделало более напряженными начинающиеся под эгидой ООН переговоры между сирийским правительством и оппозиционными группировками. Корреспондент.net рассказывает подробности.

США не отдадут нефть Асаду

Турция 9 октября начала операцию Источник мира против живущих в Сирии курдов, которых считает террористами. США отказались поддержать операцию и вывели своих военных с северо-востока страны.

Почти через неделю боев Анкара и Вашингтон договорились приостановить операцию, а затем, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, боевые действия в регионе завершились.

Вашингтон отправил военных в Сирию, чтобы защитить, по словам Трампа, нефтяные месторождения от боевиков "Исламского государства".

2 ноября президент отметил, что американских военных, находящихся в Сирии, необходимо вернуть домой, но пока они остаются там для контроля за нефтью, что является главной целью США.

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6 ноября агентство AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил расширенную военную миссию США, которая обеспечит безопасность нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии.

Согласно новому плану, американские военные будут защищать большую часть территории, находящейся под контролем сирийских курдов и простирающейся от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. При этом, как отмечает агентство, точный размер этой территории пока не определен.

Новый план подразумевает, что в стране могут остаться по меньшей мере 800 военных, в том числе порядка 200 военнослужащих на базе Эт-Танф на юге страны.

5 ноября турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на источники, сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке, где расположены нефтяные месторождения.

По данным турецкого информагентства, одну из баз строят в зоне дислокации 113-й бригады американской армии, другую - в районе деревни ас-Сур. Anadolu отмечает, что туда направили большое количество строительной техники.

Кроме того, по данным агентства, туда же США перебросили до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

По данным арабских СМИ, еще на прошлой неделе военно-транспортный самолет С-17 доставил на американскую авиабазу Джабаль Гуле в 30 километрах от города Хасеке на северо-западе Сирии боевые машины пехоты M2A2 Bradley. Предполагалось, что они направятся в район Дейр-эз-Зора, где США намерены построить "крупнейшую базу на территории Сирии".

Согласно источникам телеканала NBC, в этот район переброшены части 30-й танковой бригады из Южной Каролины. Появилась также информация о переброске техники из провинции Хасеке на базу Джазира к западу от Ракки.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что более 500 американских солдат, а также техника были размещены на базе Касерки, расположенной на шоссе М4 в провинции Хасеке между населенными пунктами Телль-Байдар и Телль-Тамар.

"Мы будем очень тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы быть уверенными, что доходы от этой нефти не попадут в руки Ирана, не попадут в руки (сирийского - ред.) режима, не попадут в руки России", - заявил в конце октября вице-президент США Майкл Пенс.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и за счет доходов от этой нефти США поддерживают "лояльные им вооруженные формирования". По данным МИД РФ, США вывозят нефть из Сирии на сумму более 30 миллионов долларов в месяц.

Россия считает незаконными и неприемлемыми попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтяных месторождений в Сирии, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Он отметил, что Россия не будет работать с Соединенными Штатами по вопросу сирийской нефти, "так как она принадлежит народу республики".

Решение Соединенных Штатов сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии для охраны нефтяных месторождений лишает сирийского лидера Башара Асада доступа к крайне необходимым ему средствам для восстановления этого ближневосточного государства после восьми лет гражданской войны, пишет Bloomberg.

Это сделало еще более напряженными начинающиеся в среду под эгидой ООН переговоры между представителями сирийского правительства и оппозиционными группировками, которые, по словам Путина, могут иметь "решающее значение" для урегулирования этого конфликта, отмечает агентство.

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Хотя пока перспективы достижения соглашения весьма неопределенны, переговоры по поводу изменения Конституции могут помочь вновь открыть источники финансирования у союзников Соединенных Штатов в Персидском заливе и в Европе.

Турция также не поддерживает попытки США финансировать свои действия в Сирии с помощью нефтяных денег.

В прошлом году Сирия добывала всего 24 тысячи баррелей нефти в день - ее стоимость составляет примерно 1,5 миллиона по актуальным ценам, - поскольку добыча в стране сократилась на 90 процентов в результате многолетнего конфликта и санкций, пишет Bloomberg.

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Источник: korrespondent.net