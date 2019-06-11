Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя аль-Багдади

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, 6 ноября, что турецкие силы задержали жену, сестру и зятя ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Выступление президента транслировал телеканал NTV.

"Мы поймали и его жену, и сестру, и зятя. Я говорю это сегодня впервые. Мы поймали их на сирийской территории", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что "Америка начала серьезную медиакампанию в свою пользу после того, как аль-Багдади подорвал себя в тоннеле", а Турция же "не кричит о поимке его жены".

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна "продолжит решительно противодействовать терроризму и нынешние контртеррористические мероприятия республики эффективны как никогда".

По словам Эрдогана, сестра аль-Багдади, о поимке которой сообщалось накануне, находится в турецком миграционном центре в ожидании решения суда.

Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни в его доме

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net