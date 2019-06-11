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06. 11. 2019

На Полтавщине мужчина снимал девочку-подростка в порно

В селе Полтавского района мужчина организовал в своем доме порностудию. Об этом сообщают Факты в среду, 6 ноября.

Мужчина, 33 года, принуждал к "сотрудничеству" несовершеннолетнюю односельчанку, снимки которой на протяжении полугода распространял в интернете.

"Фотографии 15-летней односельчанки мужчина отправлял своим друзьям через интернет. Так продолжалось в течение полугода, пока разговоры об этом не дошли до родственников девушки. Они обратились с заявлением в полицию", - рассказал начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

В ходе проверки был установлен не только факт изготовления порнопродукции с участием несовершеннолетней, но и то, что фотограф заставлял ее сниматься в оголенном виде и непристойных позах путем шантажа.

Задержанный полностью осознавал свои действия. Свою вину признал, раскаивается и дает правдивые свидетельства.

Материалы уголовного дела в отношении предприимчивого фотографа переданы в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, что ранее в центре Киева "накрыли" крупную онлайн-порностудию. В арендованной квартире "работали" более 20 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

Также сообщалось, что в Украине "накрыли" четыре крупных порностудии. Правоохранители разоблачили четыре порностудии в Ровно и Днепре. Администратор студии - 22-летняя девушка, "трудоустроила" около 30 женщин.

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Источник: korrespondent.net
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