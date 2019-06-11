"Слуга народа" предлагает вводить санкции против убыточных СМИ

Нардеп от Слуги народа, бывший гендиректор медиахолдинга 1+1 Медиа Александр Ткаченко предлагает вводить финансовые санкции для убыточных СМИ. С таким предложением он выступил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов в среду, 6 ноября, пишут Українські Новини.

"В новом законопроекте о медия, который мы собираемся внести комитетом уже до конца года, эта идея сможет найти свое отображение", - сказал Ткаченко.

По его словам, убыточность издания позволяет собственникам влиять на его редакционную политику, что обусловливает необходимость таких изменений.

"Если, к примеру, СМИ является постоянно убыточным, наверное есть шанс применения некоторых санкций. Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - отмечает депутат.

Ранее в ходе слушаний министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил, чтобы журналисты несли больше ответственности за обнародование недостоверной информации.

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Источник: korrespondent.net