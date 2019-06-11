Назначен новый глава Госгеонедра

Кабинет министров назначил главой Государственной службы геологии и недр исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Ранее Опимах был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабинетом министров.

В период с 2011 по 2014 год работал координатором реформы нефтегазовой отрасли в Координационном центре по внедрению экономических реформ.

До этого отвечал за международное сотрудничество на должности директора департамента инвестиций и развития в одной из частных строительных компаний, а в период с 2006 по 2010 год работал в Администрации президента, где отвечал за организацию мероприятий и координацию рабочих визитов президента Украины.

Как известно, в конце сентября с должности главы Госгеонедра был уволен Олег Кирилюк, находившийся на этой должности с мая 2017 года.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Зеленский приказал поменять руководство в шести госорганах, в том числе в Госгеонедра.

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Источник: korrespondent.net