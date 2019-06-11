В России прокомментировали новый иск Нафтогаза

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал новые исковые требования Нафтогаза к Газпрому на 12 миллиардов долларов, назвав их абсурдными, сообщает ТАСС в среду, 6 ноября.

"Второй абсурдный иск, который украинская сторона подала на $12 млрд, - он еще не рассматривался. Поэтому говорить, что кто-то кому-то должен - преждевременно. Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали $6,4 млрд за якобы нарушения Газпромом антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры", - сказал Новак.

Он считает, что это решение "чисто политическое, конъюнктурное, внутриукраинское". Оно абсурдно и подлежит отмене", - добавил министр.

Что касается решения Стокгольмского арбитражного суда, то разбирательства продолжаются, напомнил министр.

"Газпром подал апелляцию, в следующем году она будет рассматриваться. Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу мирного урегулирования", - добавил Новак.

Как сообщалось, на днях стали известны исковые требования Нафтогаза в новом арбитраже против Газпрома.

Как известно, новый раунд газовых переговоров ожидается в конце ноября.

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Источник: korrespondent.net