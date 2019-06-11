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06. 11. 2019

В Британии и Норвегии изъяли карты РФ вод Украины

Международные гидрографические организации PRIMAR в Норвегии и IC-ENC в Великобритании изъяли из своих каталогов российские навигационные карты вод Украины. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как подчеркнули в министерстве, Россия незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты вод Украины, тем самым создавая угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262" , - цитирует пресс-служба слова министра Владислава Криклия.

Как добавили в ведомстве, руководитель Гидрографической службы Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство, а также другие партнеры по ЕС не признают незаконной аннексии Крыма Россией.

"Гидрографическая служба Соединенного Королевства (UKHO) является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, который основывается на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом", - написал в письме Лоув.

Он также заверил, что политика его правительства останется неизменной после выхода Британии из Евросоюза.

Напомним, в июле стало известно, что в Британии и Норвегии продают карты РФ на украинские воды. Госгидрография обратилась в посольства стран с требованием изъять из продажи российские карты.

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Источник: korrespondent.net
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