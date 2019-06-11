Названа причина массовой гибели рыбы в Херсонской области

Причиной массового замора рыбы в Днепро-Бугском лимане Херсонской области стал аммиак, который выделился из-за природных процессов. Об этом сказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, сообщает UA.Новости Суспильне в среду, 6 ноября.

По его словам, выделение вредного вещества произошло через естественные, а не в связи с техногенными процессами.

"Есть мнение, что удушье рыбы – явления техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы – явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", – отметил Кутищев.

Напомним, 4 ноября в Херсонской области заметили массовый мор рыбы в Днепре. В районе песчаного карьера Херсонского морского торгового порта погибло более 2 млн рыбин.

Предварительно считалось, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине. Якобы вышел сероводород и это вызвало мор рыбы.

Также сообщалось, что в Житомирской области в реке Уж вымирает рыба по неизвестным причинам.

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Источник: korrespondent.net