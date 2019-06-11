Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 17:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
06. 11. 2019

Названа причина массовой гибели рыбы в Херсонской области

Причиной массового замора рыбы в Днепро-Бугском лимане Херсонской области стал аммиак, который выделился из-за природных процессов. Об этом сказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев, сообщает UA.Новости Суспильне в среду, 6 ноября.

По его словам, выделение вредного вещества произошло через естественные, а не в связи с техногенными процессами.

"Есть мнение, что удушье рыбы – явления техногенного характера. Мы утверждаем, что удушье рыбы – явление естественное, которое по Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища", – отметил Кутищев.

Напомним, 4 ноября в Херсонской области заметили массовый мор рыбы в Днепре. В районе песчаного карьера Херсонского морского торгового порта погибло более 2 млн рыбин.

Предварительно считалось, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине. Якобы вышел сероводород и это вызвало мор рыбы.

Также сообщалось, что в Житомирской области в реке Уж вымирает рыба по неизвестным причинам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.