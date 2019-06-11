Оборонный заказ шел компаниям прошлых политиков - Абромавичус

Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что компании, связанные с бывшими политиками, получали большую часть государственного оборонного заказа. Об этом он сказал в среду, 6 ноября, на совещании по проблемным вопросам деятельности госконцерна с участием президента Владимира Зеленского в Харькове, сообщает Украинская правда.

"Проблемы, на самом деле, существуют на всех предприятиях… Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в том числе и "благодаря" предыдущему руководству", – сказал Абромавичус.

По его словам, доля компаний Укроборонпрома в государственном оборонном заказе постоянно падает и в этом году составила около 30%, в то время как доля частных компаний растет.

"Но большая часть государственного оборонного заказа, которую заняли частные предприниматели, отходила, к сожалению, к компаниям, связанным с прошлыми политиками", – заявил Абромавичус.

Он подчеркнул, что их имена известны, и правоохранительные органы должны расследовать это.

Нужно рассекретить счета ГОЗ (государственного оборонного заказа – ред.)", – добавил гендиректор Укроборонпрома.

Зеленский прервал его: "А чего мы боимся говорить имена? Куда шли деньги? На заказы чьих предприятий? В чем проблема?"

Абромавичус ответил: "Мы знаем, что (это) лица, приближенные к принятию решений в оборонно-промышленном комплексе, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады".

"Есть компания Украинская бронетехника, возможно Богдан; компания Ленинская кузня; некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ГОЗ за счет, в принципе, коллектива компаний Укроборонпрома, который не получал за это", – продолжил он.

Абромавичус считает, что правоохранительные органы должны заниматься этим.

Он добавил, что некоторые предприятия работали за счет экспорта, так как экспортная оценка выше – хотя экспорт тоже падал.

Абромавичус анонсировал, что новый "прорывной, революционный" законопроект о государственных оборонных закупках будет вскоре подан в Верховную Раду.

По его словам, ценообразование для оборонных предприятий будет сделано совсем по-другому, что позволит зарабатывать "большие деньги".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский посетил завод Укроборонпрома в Харькове и сказал, что был "в шоке".

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Источник: korrespondent.net