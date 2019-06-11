В Минздраве назвали число больных дифтерией

По состоянию на 4 ноября в Украине подтвержден 21 случай заболевания на дифтерию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, на данный момент диагноз "дифтерия" был подтвержден у 21 больного. Другие случаи дифтерии пока не были подтверждены лабораторно.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в Украине имеются почти 7 млн доз вакцины от дифтерии, которые были распределены на все области.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против дифтерии, и этого количества лекарств достаточно, заверила министр.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net