Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 18:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
06. 11. 2019

Потеря материалов дел Майдана: в ГПУ начали расследование

В ГПУ началось служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По согласованию Генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, и которая с 11 ноября этого года начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, в октябре генпрокурор Рябошапка уволил Горбатюка из ГПУ. Сам Горбатюк заявил, что для его увольнения не было никаких правовых обстоятельств.

А 5 ноября руководитель ГБР Роман Труба заявил об открытии производства на Горбатюка за утрату материалов дела. Он отметил, что расследование началось по обращению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.