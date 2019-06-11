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06. 11. 2019

Представители СНБО и Пентагона обсудили войну на Донбассе

Секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с заместителем помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии Лорой Купер,Об этом говорится в сообщении СНБО в среду, 6 ноября.
 
 
Данилов и Купер уделили особое внимание вопросу войны в Донбассе, в частности, шагам президента о прекращении огня и возможным путям достижения устойчивого мира. Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская власть продолжает упорно работать над достижением действенных договоренностей по деэскалации ситуации на временно оккупированных территориях.
 
Купер в свою очередь заверила, что США незыблемые в своей поддержке Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.
 
Стороны также обсудили реформы в секторе безопасности и обороны Украины. Купер отметила безоговорочной поддержке Украины в реформировании этого сектора со стороны всех правительственных учреждений США, и обозначила основные приоритеты соответствующей помощи.
 
При этом она подчеркнула важность реализации положений закона Украины о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами, усиление прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшение подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса.
 
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео назвал приоритеты администрации Дональда Трампа в политике относительно Украины.
 

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Источник: korrespondent.net
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