На таможне раскрыли масштабную схему оформления "евроблях"

Служба безопасности Украины разоблачила на таможне в Черновицкой области масштабную коррупционную схему по оформлению "евроблях", которая нанесла государству ущерб минимум на 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 6 ноября.

"Чиновник таможенного поста Вадул-Сирет вместе с сообщником организовали противоправную схему легализации иномарок, которые находились на территории нашей страны в режиме "временного ввоза". Чиновники за 500-1000 евро вносили в базы данных недостоверные сведения о выезде машин за пределы нашей страны без фактического пересечения ими границы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тысяч гривен за нелегальное использование автомобилей на иностранной регистрации.

Для получения денег таможенники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По оперативным данным, за месяц дельцы незаконно оформили почти 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 млн гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по статье о принятии предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Решается вопрос об объявлении обоим злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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Ранее стало известно, что на Житомирской таможне обнаружена коррупционная схема по растаможке авто. Злоумышленники ввезли более 400 транспортных средств. Бюджет недополучил около 10 млн гривен.

Также в Полтаве на взятке задержали главу областной таможни. Он требовал 400 долларов за один растаможенный автомобиль с грузом.

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Источник: korrespondent.net