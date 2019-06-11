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06. 11. 2019

Перепись населения: Гончарук рассказал подробности

Перепись населения Украины в 2020 году может пройти с привлечением сотрудников Укрпочты и других государственных компаний. Об этом в среду, 6 ноября, на брифинге по итогам заседания Кабмина рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в правительстве работают над поиском инструментов для оптимизации процесса переписи.

"Например, можно привлечь к проведению переписи работников Укрпочты, других государственных компаний. Мы просто пытаемся понять, что хотим получить в сухом остатке, и нельзя ли получить тот же самый результат, с тем же уровнем качества, но дешевле", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что ранее закладываемая сумма в размере 3,4 млрд гривен является чрезмерной.

"Мы думаем, что перепись можно провести значительно дешевле. О методологии и логике будем говорить где-то в январе. Планируется, что перепись пройдет в декабре следующего года", - добавил премьер.

Перепись населения: в Минюсте назвали вопросы

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об онлайн-системе переписи населения. Кабмин намерен организовать перепись населения в 2020 году через систему онлайн-инструментов.

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Источник: korrespondent.net
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