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06. 11. 2019

ГБР дали доступ к информации о доходах Порошенко

Печерский райсуд Киева дал доступ Госбюро расследований к информации о суммах зарплаты, доходах и уплаченных Петром Порошенко страховых взносах за пять лет. Об этом в среду, 6 ноября, пишет УП со ссылкой на постановление суда.

"Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019", - говорится в постановлении.

Суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Решение обжалованию не подлежит.

Данное решение принято в рамках расследования по отдыху экс-президента на Мальдивах.

Как известно, Порошенко фигурирует в 13 делах Госбюро расследований. Накануне он не явился на очередной допрос. В целом, он уже 16 раз проигнорировал повестки ГБР.

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Источник: korrespondent.net
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