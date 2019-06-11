Зеленский поручил Кабмину заняться долгами Укроборонпрома

Вопрос задолженности по зарплате на предприятиях госконцерна Укроборонпром будет решаться в ходе консультации с участием членов правительства. Об этом в ходе визита в Харьковскую область в среду, 6 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сегодня Зеленский встретился с коллективами трех заводов госконцерна. Как сообщалось, работники предприятий пожаловались президенту на задолженность по заработной плате. В целом по состоянию на 1 ноября 43 предприятия концерна задолжали работникам 463 млн гривен.

Президент призвал гендиректора Укроборонпрома Айвараса Абромавичюса провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

"Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем? Почему у нас есть замечательные самолеты, замечательные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает? "- сказал Зеленский.

Со своей стороны, Абромавичюс сообщил, что 70 предприятий госконцерна являются прибыльными, а 46 - убыточны. На предприятиях работают 68 000 человек, средняя зарплата - 12,9 тыс. гривен. Самая низкая заработная плата - на Харьковском авиационном заводе.

Он также обвинил предыдущее руководство страны в проблемах на предприятиях, рассказав, что большая часть оборонного госзаказа доставалась частным фирмам прошлых политиков, а не госпредприятиям.

Абромавичюс предложил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассмотреть меры по финансовому оздоровлению оборонно-промышленного комплекса, в частности пополнение уставного капитала ГК Укроборонпром с последующей выплатой долгов.

Президент со своей стороны отметил приоритетность погашения задолженности по заработной плате.

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Источник: korrespondent.net