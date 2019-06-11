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06. 11. 2019

Крымского активиста Мустафаева признали "узником совести"

Муждународная правозащитная организация Amnesty International признала фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева "узником совести" и запустила акцию срочной помощи. Об этом сообщает Радио. Свобода.

По словам крымского адвоката Лили Гемеджи, включение Мустафаева в список "узников совести" поможет в его освобождении.

"Доказательства стороны обвинения будут подвергнуты анализу не только адвокатами, участвующими в деле, но и всем международным сообществом. Теперь при всех своих международных встречах и международных контактах мы можем передавать документы Amnesty International. Плюс это одна из форм реагирования на незаконные преследования. Я надеюсь, что этот статус позволит приблизить его освобождения, его воссоединение с его семьей и возвращение на путь правозащитной деятельности", - сообщила Гемеджи.

Amnesty International призвали активистов обращаться к генеральному прокурору Российской Федерации с призывом освободить Мустафаева.

"Правозащитник Сервер Мустафаев из оккупированного Россией Крыма находится под арестом с мая 2018 по ложным обвинениям, связанным с терроризмом. 12 сентября его перевели из Крыма в юго-запад России. Он ожидает дальнейшего перевода из Краснодара в Ростов-на-Дону, где Сервер предстанет перед военным судом. Он содержится в общей камере в четыре квадратных метра с ужасной санитарией, что приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Сервера Мустафаева преследуют исключительно из-за его правозащитную активность", - говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что за время аннексии в Крыму зафиксировано 300 случаев давления на прессу. Также сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

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Источник: korrespondent.net
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