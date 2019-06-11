В Одесской области пограничники обнаружили в автомобилях два оборудованных тайника с боеприпасами. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 6 ноября.
Так, в международном пункте пропуска Визирка в порту Южный пограничники нашли в автомобиле 400 патронов разного калибра. Эта машина прибыла на теплоходе из США. В салоне были оборудованы тайники, в которых перевозили патроны.
Кроме того, в пункте пропуска Виноградовка пограничники Измаильского отряда обнаружили 24 патрона калибра 5,45х18 мм российского производства. Их изъяли у водителя – гражданина Румынии, который спрятал их под подлокотником автомобиля нидерландской регистрации.
Мужчина заявил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой на Украину, и предъявил разрешение на ношение огнестрельного оружия.
В обоих случаях патроны были обнаружены с помощью служебных собак. О боеприпасах сообщили в Нацполицию.
Cмотрите фотогалерею: Под Одессой в порту нашли сотни патронов в прибывшем авто из США
Ранее в среду стало известно, что в аэропорту Запорожья с помощью собаки нашли $13 тысяч в чемодане одного из пассажиров авиарейса из Турции.
В аэропорту Одессы россиянин пытался "выкупить" товарища у пограничников
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Источник: korrespondent.net
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