В Одесской области пограничники обнаружили в автомобилях два оборудованных тайника с боеприпасами. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 6 ноября.

Так, в международном пункте пропуска Визирка в порту Южный пограничники нашли в автомобиле 400 патронов разного калибра. Эта машина прибыла на теплоходе из США. В салоне были оборудованы тайники, в которых перевозили патроны.

Кроме того, в пункте пропуска Виноградовка пограничники Измаильского отряда обнаружили 24 патрона калибра 5,45х18 мм российского производства. Их изъяли у водителя – гражданина Румынии, который спрятал их под подлокотником автомобиля нидерландской регистрации.

Мужчина заявил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой на Украину, и предъявил разрешение на ношение огнестрельного оружия.

В обоих случаях патроны были обнаружены с помощью служебных собак. О боеприпасах сообщили в Нацполицию.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой в порту нашли сотни патронов в прибывшем авто из США

Ранее в среду стало известно, что в аэропорту Запорожья с помощью собаки нашли $13 тысяч в чемодане одного из пассажиров авиарейса из Турции.

В аэропорту Одессы россиянин пытался "выкупить" товарища у пограничников

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Источник: korrespondent.net