Американец погиб в драке за сэндвич

В американском Мэриленде мужчина умер после потасовки в очереди за куриным сэндвичем. Об этом пишет газета USA Today.
Инцидент произошел в ресторане быстрого питания Рopeyes из-за специального сэндвича. В очередь за бутербродом выстроились десятки людей. Между двумя мужчинами произошла потасовка.
Конфликт якобы возник из-за того, что один из американцев не соблюдал очередь. Мужчины начали потасовку внутри ресторана, а затем переместились на улицу.
The Popeyes Chicken Sandwich returned today and— KUSI News (@KUSINews) 3 ноября 2019 г.
well this is what the line looked like.....
Guess we'll try again tomorrow :( pic.twitter.com/9NYaVgtHqm
Вскоре одного из участников ссоры обнаружили с ножевыми ранениями. Пострадавшего 28-летнего американца экстренно госпитализировали.
Полиция начала поиски второго участника конфликта.
Ранее сообщалось, что пенсионер умер от обезвоживания, заблудившись в ТЦ. Также Корреспондент писал о том, что мальчик все каникулы играл на компьютере и умер.
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Источник: korrespondent.net
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