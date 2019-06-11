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06. 11. 2019

Американец погиб в драке за сэндвич

В американском Мэриленде мужчина умер после потасовки в очереди за куриным сэндвичем. Об этом пишет газета USA Today.

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания Рopeyes из-за специального сэндвича. В очередь за бутербродом выстроились десятки людей. Между двумя мужчинами произошла потасовка.

Конфликт якобы возник из-за того, что один из американцев не соблюдал очередь. Мужчины начали потасовку внутри ресторана, а затем переместились на улицу.

The Popeyes Chicken Sandwich returned today and

well this is what the line looked like.....

Guess we'll try again tomorrow :( pic.twitter.com/9NYaVgtHqm

— KUSI News (@KUSINews) 3 ноября 2019 г.

Вскоре одного из участников ссоры обнаружили с ножевыми ранениями. Пострадавшего 28-летнего американца экстренно госпитализировали.

Полиция начала поиски второго участника конфликта.

Ранее сообщалось, что пенсионер умер от обезвоживания, заблудившись в ТЦ. Также Корреспондент писал о том, что мальчик все каникулы играл на компьютере и умер.

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Источник: korrespondent.net
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