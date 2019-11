Американец погиб в драке за сэндвич

В американском Мэриленде мужчина умер после потасовки в очереди за куриным сэндвичем. Об этом пишет газета USA Today.

Инцидент произошел в ресторане быстрого питания Рopeyes из-за специального сэндвича. В очередь за бутербродом выстроились десятки людей. Между двумя мужчинами произошла потасовка.

Конфликт якобы возник из-за того, что один из американцев не соблюдал очередь. Мужчины начали потасовку внутри ресторана, а затем переместились на улицу.

