Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 20:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
06. 11. 2019

Названо первое предприятие, которое запретили приватизировать

Правительство на заседании в среду, 6 ноября, приняло решение о запрете приватизации Николаевского бронетанкового завода.

Как сообщается на сайте Кабмина, предприятие включили в Перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, как таковой, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. 

Николаевский бронетанковый завод стал первым госпредприятием, которое внесли в новый перечень запрещенных к приватизации, о котором стало публично известно.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Первые пять предприятий переданы в Фонд госимущества. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.