Названо первое предприятие, которое запретили приватизировать

Правительство на заседании в среду, 6 ноября, приняло решение о запрете приватизации Николаевского бронетанкового завода.

Как сообщается на сайте Кабмина, предприятие включили в Перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, как таковой, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Николаевский бронетанковый завод стал первым госпредприятием, которое внесли в новый перечень запрещенных к приватизации, о котором стало публично известно.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. Первые пять предприятий переданы в Фонд госимущества.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net