The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма

Американское издание The New York Times опубликовало статью об украинском олигархе Игоре Коломойском, на которой изображена карта Украины без Крыма. Статья называется Украинский олигарх планирует новый горный курорт.

В статье идет речь об известном курорте в украинских Карпатах - Буковель и возможности построения Коломойским еще одного подобного курорта - Свидовец.

На одной из иллюстраций в статье изображена карта региона (размещение горных курортов), где континентальная Украина обозначена белым цветом, а все вокруг, включительно с Крымом - серым.

NYT

Ранее супермаркет в Киеве продавал дневники с картой Украины без Крыма.

Напомним, что ранее сайт о выборах в ЕC показал Украину без Крыма.

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Источник: korrespondent.net