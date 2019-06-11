Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 20:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
06. 11. 2019

Литва на четверть увеличит армию

Правительство Литвы решило увеличить численность армии на четверть к 2024 году, пишет Интерфакс в среду, 6 ноября.

Речь идет об увеличении количества военнослужащих с 21 290 до 26 850.

Число профессиональных при этом составит от 11 400 до 15 600 против нынешних 10 618.

Поправки также предполагают увеличение количества генералов и старших офицеров и повышение предельного количества резервистов, призываемых ежегодно на учения.

Законопроект также предусматривает создание нового батальона логистики на западе страны. Батальон будет причислен к бригаде Zemaitija, в которую входят три батальона пехоты и один артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ВСУ будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО, чтобы преодолеть советские методы работы в армии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.