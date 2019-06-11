Литва на четверть увеличит армию

Правительство Литвы решило увеличить численность армии на четверть к 2024 году, пишет Интерфакс в среду, 6 ноября.

Речь идет об увеличении количества военнослужащих с 21 290 до 26 850.

Число профессиональных при этом составит от 11 400 до 15 600 против нынешних 10 618.

Поправки также предполагают увеличение количества генералов и старших офицеров и повышение предельного количества резервистов, призываемых ежегодно на учения.

Законопроект также предусматривает создание нового батальона логистики на западе страны. Батальон будет причислен к бригаде Zemaitija, в которую входят три батальона пехоты и один артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ВСУ будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО, чтобы преодолеть советские методы работы в армии.

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Источник: korrespondent.net