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06. 11. 2019

На Кипре владельцев "золотых паспортов" начали лишать гражданства

Власти Кипра инициировала процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестиции, после скандальных публикаций в СМИ. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия.

Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Хун Сена покупали гражданство, и восемь членов его близкого круга получили кипрские "золотые паспорта".

В то же время глава Министерства внутренних дел Кипра Константинос Петридес не сообщил национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва гражданства.

Украинские олигархи на втором месте среди купивших гражданство Кипра

Напомним, в феврале Кипр ужесточил получение "золотых паспортов". Изменения предусматривают дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net
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