Импичмент Трампа: названа дата публичных слушаний

На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа. Об этом в среду, 6 ноября, заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, сообщает Reuters.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович появятся в Конгрессе 13 и 15 ноября, говорится в сообщении.

В то же время руководитель администрации Белого дома Мик Малвейни не будет свидетельствовать в пятницу, 8 ноября, перед комитетами Палаты представителей, ведущих расследование об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом заявила советник Белого дома Келлиэнн Конуэй, сообщает The Hill.

"Мне сказали, что нет", - сказала Конуэй журналистам в Белом доме, когда ее спросили, будет ли свидетельствовать Малвейни в Конгрессе на этой неделе, как этого требуют главы комитетов Палаты.

Накануне главы трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование по импичменту президента США Дональда Трампа, отправили письмо с вызовом для показаний в Конгрессе исполняющего обязанности администрации Белого дома Мику Малвейни. Законодатели подозревают его в непосредственном исполнении распоряжений президента Трампа с целью создания давления на новое руководство Украины.

Напомним, накануне Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера.

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Источник: korrespondent.net