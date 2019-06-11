Зеленский переговорил по телефону с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в среду, 6 ноября, обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Заседания Стратегического совета высокого уровня состоится в Киеве под совместным председательством президентов Украины и Турции.
Главы государств отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке Оружие и безопасность-2019, отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.
Со своей стороны, Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Напомним, год назад заседание Стратегического совета высокого уровня под руководством Эрдогана и Порошенко состоялось в Стамбуле.
Ранее Эрдоган рассказал Зеленскому о своей поездке в РФ. Турецкий лидер, говоря о своей встрече с Путиным, заявил о неизменнолй поддержке территориальной целостности Украины.
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Источник: korrespondent.net
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