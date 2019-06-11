В Амстердаме захватили самолет - СМИ

Вечером в среду, 6 ноября, в аэропорту Схипхол в столице Нидерландов Амстердаме объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможного захвата самолета рейсом в Мадрид. Об этом сообщает местное издание Rtlnieuws.

Что именно произошло, пока остается неизвестным. Однако, как рассказывают в военной полиции, речь идет "о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов".

По тревоге были подняты пожарные и бригады скорой помощи, которые уже прибыли на место возможного происшествия.

"Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета", - говорится в сообщении.

Как сообщает News Executive, "возможна ситуация с заложниками на пассажирском самолете в аэропорту". Ранее в Twitter появилась информация, что преступник попытался захватить пассажирский самолет, который должен был взлететь в Испанию. Он якобы вооружен ножом. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил СМИ, что пока не располагает информацией о происходящем в Схипхоле, но отметил, что его держат в курсе событий, и он надеется, что все закончится хорошо.

Напомним, в январе пассажир захватил самолет Аэрофлота. Он потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Ранее в аэропорту Внуково в Москве пассажир, опоздавший на рейс, выбежал на перрон и попытался остановить самолет, готовящийся к взлету.

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Источник: korrespondent.net