Ляшко в аэропорту подрался со "слугой народа"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в аэропорту Борисполь с нардепом от Слуги народа, главой комитета по энергетике Андреем Герусом. Соответствующее видео появилось в среду, 6 ноября.

Конфликт произошел из-за поправки Геруса, позволившей начать импорт электроэнергии из России.

В ходе конфликта, бывший нардеп обвинил "слугу народа" в том, что тот предал национальные интересы Украины.

"Ты запустил сюда россиян. Может, ты не знаешь, что Россия - агрессор? Иды к народу! Ты поменял закон и пустил россиян!", - сказал Ляшко.

Ранее политики встречались в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера. Тогда Герус отказался отвечать на вопросы Ляшко и демонстративно покинул студию.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ 1 октября. Впервые с 2015 года импорт осуществила компания Юнайтед Энерджи, которую связывают с Игорем Коломойским. Это стало возможно после того, как Рада 18 сентября приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Геруса разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Стоит отметить, что в Раде зарегистрирован законопроект о запрете импорта электроэнергии из России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net