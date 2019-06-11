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06. 11. 2019

Ляшко в аэропорту подрался со "слугой народа"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в аэропорту Борисполь с нардепом от Слуги народа, главой комитета по энергетике Андреем Герусом. Соответствующее видео появилось в среду, 6 ноября.
 
Конфликт произошел из-за поправки Геруса, позволившей начать импорт электроэнергии из России.
 
В ходе конфликта, бывший нардеп обвинил "слугу народа" в том, что тот предал национальные интересы Украины.
 
"Ты запустил сюда россиян. Может, ты не знаешь, что Россия - агрессор? Иды к народу! Ты поменял закон и пустил россиян!", - сказал Ляшко. 
 
 
 
Ранее политики встречались в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера. Тогда Герус отказался отвечать на вопросы Ляшко и демонстративно покинул студию. 
 
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ 1 октября. Впервые с 2015 года импорт осуществила компания Юнайтед Энерджи, которую связывают с Игорем Коломойским.
 
Это стало возможно после того, как Рада 18 сентября приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Геруса разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.
 
Стоит отметить, что в Раде зарегистрирован законопроект о запрете импорта электроэнергии из России.
 

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Источник: korrespondent.net
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