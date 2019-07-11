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07. 11. 2019

Захват самолета в Амстердаме: пилот случайно нажал кнопку тревоги

Пилот самолета в голландском аэропорту Схипхол по ошибке нажал на кнопку тревоги, сигнализирующую о попытке угона лайнера. Об этом сообщила в Twitter авиакомпания Air Europa, которой принадлежит самолет.

"Ложная тревога, - говорится в сообщении. - На борту самолета, выполняющего рейс между Амстердамом и Мадридом, по ошибке была нажата кнопка тревоги, запустившая в аэропорту протокол действий в случае захвата".

"Ничего не произошло, все пассажиры ожидают скорейшего вылета, - добавили в авиакомпании. - Мы сожалеем о произошедшем".

Председатель Голландской ассоциации авиадиспетчеров Виллем Шмид в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации высказал мнение, что "что-то могло пойти не так, когда пилот передавал четырехзначный код в рамках подготовки к вылету".

В результате инцидента на некоторое время был закрыт терминал D воздушной гавани. На место прибыли подразделения спецназа, полиция, пожарные и машины скорой помощи. Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

Ранее СМИ сообщили о возможной попытке угона самолета.

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Источник: korrespondent.net
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