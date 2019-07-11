Подготовительные работы по ремонту моста в Станице Луганской завершены

С украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как сообщается, на месте продолжают работать представители "Укртрансмост" и пиротехнические подразделения ГСЧС.

"Продолжают работать представители ООО "Укртрансмост" и пиротехнические подразделения ГСЧС. Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварки. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезания железных остатков разрушенного моста", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Напомним, в офисе президента планируют открыть новый мост в Станице Луганской уже 27 ноября.

Станица Луганская: открыли обходной мост

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Источник: korrespondent.net