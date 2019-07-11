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07. 11. 2019

Появилось фото нового экспресса в аэропорт Борисполь

Крюковский вагоностроительный завод показал новый дизель-поезд ДПКр-3, который будет использоваться на маршруте Киев - аэропорт "Борисполь". Об этом говорится на сайте предприятия.

Поезд имеет три вагона. Два из них оснащены силовыми установками мощностью 588 кВт, еще один вагон - промежуточный - безмоторный. Всего в трех вагонах 170 мест для пассажиров, для посадки и высадки предусмотрены 12 двустворчатых автоматических входных дверей - по четыре на каждый вагон.

В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2, в головных вагонах второго класса - по схеме 3х2.

Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский в Днепропетровской области. В течение ближайших недель он будет проходить испытания.

Напомним, остановку Выдубичи на маршруте экспресс-поезда Киев-Борисполь планируют открыть до конца 2019 года.

Экспресс на Борисполь перевез более 400 тысяч пассажиров

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Источник: korrespondent.net
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