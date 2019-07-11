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07. 11. 2019

Поляка оштрафовали за уничтожение вывески с гербом Украины

Окружной суд в польском Ополе оштрафовал мужчину, обвиняемого в уничтожении вывески с гербом Украины, размещенной на здании консульства. Об этом сообщает Польское радио.

Инцидент произошел в апреле текущего года в центре города. Уничтоженную вывеску на тротуаре обнаружили прохожие - ранее она висела на стене здания консульства.

Полиция оперативно установила личность того, кто сорвал ее. Сообщается, что 29-летний Томаш А. признался в содеянном. Он утверждал, что это была хулиганская выходка под влиянием алкоголя, а негативных чувств к украинцам и Украине у него нет.

Прокуратура предложила назначить ему штраф в размере 1000 злотых, а также обязать покрыть средства на ремонт вывески и судебные услуги. Суд с предложением прокурора согласился.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.

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Источник: korrespondent.net
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