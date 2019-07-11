В театре Лондона во время спектакля обвалился кусок потолка

Несколько человек получили небольшие травмы после того, как кусок потолка обвалился в лондонском театре посреди спектакля.

Как говорится в сообщении столичной полиции, инцидент произошел в театре Пикадилли в разгар показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

"Полиция вместе с пожарными расчетами и врачами прибыла в театр… после сообщения об обрушении потолка в районе 19:59. Все люди были выведены из театра. Некоторые люди получили незначительные травмы", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.

Телеканал Sky News опубликовал фотографии, сделанные некоторыми зрителями. На них видна дыра в потолке размером примерно три на два метра. Из нее свисают провода.

При этом некоторые посетители театра, построенного 91 год назад, сообщили в социальных сетях, что перед тем, как крыша с треском рухнула и полилась вода, они слышали нарастающий шум бегущей воды.

Ранее в харьковской школе № 121 в Индустриальном районе города во время урока обрушился потолок.

На Сумщине в больнице после ремонта обвалился потолок

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net