У Зеленского показали поездку депутатов на Донбасс

Во фракции Слуга народа показали видео визита нардепов - членов комитета по нацбезопасности и обороне в прифронтовой поселок Золотое Луганской области.
Визит в Золотое депутаты назвали мониторинговой миссией. По словам главы комитета Александра Завитневича, в Золотом депутаты наблюдали за разведением войск. "Увидели, что все это осуществилось", - сказал он.
Завитневич также сказал, что жители Золотого якобы очень довольны разведением войск.
Напомним, оборонный комитет Верховной Рады во вторник, 5 ноября, провел выездное заседание в Золотом-4 недалеко от линии соприкосновения.
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Источник: korrespondent.net
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