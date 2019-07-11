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07. 11. 2019

У Зеленского показали поездку депутатов на Донбасс

Во фракции Слуга народа показали видео визита нардепов - членов комитета по нацбезопасности и обороне в прифронтовой поселок Золотое Луганской области. 

Визит в Золотое депутаты назвали мониторинговой миссией. По словам главы комитета Александра Завитневича, в Золотом депутаты наблюдали за разведением войск. "Увидели, что все это осуществилось", - сказал он.

Завитневич также сказал, что жители Золотого якобы очень довольны разведением войск.

Напомним, оборонный комитет Верховной Рады во вторник, 5 ноября, провел выездное заседание в Золотом-4 недалеко от линии соприкосновения.

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Источник: korrespondent.net
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