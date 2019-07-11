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07. 11. 2019

В Канаде на шоссе столкнулись 20 автомобилей

Не менее 20 автомобилей попали в аварию на скоростном шоссе недалеко от канадского города Гранд-Прери в западной провинции Альберта. Об этом сообщил телеканал СTV.

Инцидент привел к временному закрытию движения по трассе во всех направлениях. На месте работают многочисленные кареты скорой помощи и спасатели. Есть пострадавшие, но их точное число пока не сообщается.

Причиной массового столкновения автомобилей стали погодные условия - сильный туман.

Гранд-Прери находится примерно в 450 км к северо-западу от Эдмонтона.

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Источник: korrespondent.net
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