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07. 11. 2019

В Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества. По информации телеканала Sky News, инцидент произошел в городке Мейдстоун.

По информации медиков, на которых ссылается телеканал, люди жаловались на проблемы с дыханием. При этом состояние ни одного из пациентов не оценивается как тяжелое.

"Мы оказали помощь на месте 57 людям, которые жаловались на проблемы с дыханием. Ряд из них отпущены из-под наблюдения. На данный момент ни один пациент не находится в тяжелом состоянии", - приводит агентство Press Association слова пресс-секретаря службы скорой помощи юго-восточного побережья Англии.

Дополнительные детали ЧП, например то, где именно произошла утечка и о каком веществе идет речь, на данный момент неизвестны.

Ранее в Италии произошел взрыв в мэрии города Рокка-ди-Папа под Римом. Тогда обрушился фасад здания. Погиб мэр этого города Эмануэле Крестини, еще девять человек пострадали. Было установлено, что взрыв случился из-за утечки бытового газа.

Также сообщалось о взрыве на нефтеперерабатывающем предприятии компании Eni. Тогда никто не пострадал. 

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Источник: korrespondent.net
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